QR-код меню для ресторанов, кальянных и кафе

Электронное QR меню продает больше. Фотографии блюд, представленные в меню, вызывают желание попробовать их и способствуют увеличению среднего чека. Проще и быстрее сделать заказ с помощью электронного QR-меню, что позволяет гостям быстрее определиться с выбором и совершить более выгодную для заведения покупку.

Запустите электронное меню через QR-код всего за один час

Вкусное меню

  • Меняйте цены в своем меню хоть каждый день
  • Добавляйте ингредиенты вашим блюдам
  • Загрузите большие фотографии, побуждающие аппетит
  • Добавьте подробное описание блюд

Заказ еды становится еще более удобным благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу.
Список блюд для заказа
Гость может выбрать блюда для заказа, после чего обсудить их с официантом.

  • Гости чаще, быстрее и в большем объеме делают заказы, когда они сами выбирают блюда
  • Ваши расходы сокращаются, а средний чек увеличивается

Эксклюзивный функционал

  • Вызов официанта в заведении
  • Бронирование столиков онлайн
  • Возможность оставить отзыв для руководства

Заказ еды становится еще более удобным благодаря простому и интуитивно понятному интерфейсу.

Какие преимущества?

Низкая стоимость
Создание QR-меню стоит дешевле, чем его печать, так как стоимость полиграфии возрастает, а требования к фотографиям для печати могут привести к дополнительным затратам на фотосъемку.
Быстрые и бесплатные правки
Если изменится цена или список блюд в обычном меню, то его нужно будет заказывать заново в полиграфии, в то время как QR-меню можно легко изменять с любого компьютера или даже смартфона. Дополнительно, имеется возможность быстро включать и выключать определенные блюда.
Не изнашивается
QR-меню не подвержено износу, страницы всегда остаются чистыми, фотографии - яркими и актуальными.
В наличии в любом количестве
QR-меню доступно в неограниченном количестве и не ограничено одновременным просмотром, в отличие от обычного меню, которое может быть занято другими гостями.
Удобная навигация
Более удобная навигация - все разделы меню видны, что позволяет быстро пролистывать до нужного раздела.
Требуется меньше официантов
QR-меню позволяет гостям быстрее ознакомиться с полной информацией о блюдах и формировать список заказов заранее, что ускоряет процесс и позволяет сделать более осознанный заказ. Кроме того, сумма к оплате известна заранее, что удобно для гостей, а также гости могут изучить меню даже дома.
Аудитория потенциальных клиентов расширяется
QR-коды, ведущие на меню ресторана, могут быть использованы в социальных сетях, таргетированной рекламе, мессенджерах, картах и других сервисах.

С чего начать?

Для вас

  • Регистрируйтесь на Fstoree.
  • Добавляйте свои блюда в меню, не забывайте загружать фото и описания.
  • Запускайте бесконтактное меню. QR-код для доступа к меню будет доступен в вашем профиле на Fstoree. Распечатайте его и разместите в своем заведении.

Для ваших посетителей

  • Клиент сканирует QR-код меню ресторана.
  • Выбирает из блюд те, которые ему нравятся.
  • Проверяет свой заказ, перейдя в корзину.
  • Вызывает официанта для оформления заказа.

Попробовать бесплатно

Частые вопросы

Как ваше меню отличается от тех, что создаются на Tilda или Wix?
Мы специализируемся на создании сервиса исключительно для кафе и ресторанов, что позволяет учитывать все тонкости, важные как для гостей, так и для заведений, которые могут быть упущены универсальными конструкторами сайтов, такими как Tilda или Wix. Мы не используем никакие готовые конструкты сайтов, а наш QR-меню полностью разработан внутри нашей компании.

Рекомендуется ли загружать фотографии блюд?
Конечно, мы рекомендуем добавлять фотографии блюд в меню. Исследования показывают, что наличие фотографий существенно увеличивает интерес гостей к блюдам и способствует более полному заказу. Мы также рекомендуем стараться делать качественные фотографии, но если нет возможности, то даже снимки на телефон будут полезны для привлечения внимания.

Мне нужен свой сайт, чтобы создать QR-меню?
Вам не обязательно иметь свой собственный сайт, чтобы использовать QR-меню. Мы создаем сайт QR-меню для вас после регистрации в нашей системе. Если у вас уже есть свой сайт, вы можете разместить ссылку на сайт с QR-меню на своем сайте.

Если вы изменили меню, то необходимо ли менять QR-код?
Не нужно изменять QR-код, даже если вы обновили все блюда в своем меню. Код останется тем же самым.

Можно ли нам самим внести изменения в меню?
Да, конечно. Вы сможете самостоятельно добавлять, редактировать, скрывать и удалять как разделы, так и позиции в меню. Процесс редактирования настолько простой, что справится даже тот, кто не имеет большого опыта работы с компьютером.

Сколько стоит QR-меню от Fstoree

Мы не берем процент с каждого заказа при организации доставки еды в вашем ресторане или кафе. Вы платите только за выбранный тариф.

$15 / месяц (14 дней бесплатно)

$10 / месяц (При оплате за год)

Присоединяйтесь к нам сегодня

Получите 14 дней бесплатного использования нашего сервиса. Регистрация займет всего несколько минут!
Зарегистрироваться

QR-меню продает лучше

Меню играет важную роль в продажах, как и официант
Печатное меню
Невозможно предоставить отдельную страницу под каждое блюдо, приблизить его для лучшего рассмотрения.
Для поиска нужного блюда необходимо просматривать всё меню, что затрудняет и замедляет процесс.
Съемка и печать бумажного меню дорого стоит, и его необходимо регулярно обновлять.
Изменились цены? Исчезли позиции? В печатном меню невозможно быстро и без дополнительных затрат внести эти изменения.
QR-меню
Качественные и привлекательные фотографии позволяют гостю более детально рассмотреть блюда и вызывают аппетит.
Удобная система навигации. Больше нет необходимости перелистывать страницы, чтобы найти нужное блюдо.
QR-меню не требует постоянного обслуживания и замены. Оно может быть обновлено всего в несколько кликов с вашего мобильного телефона.
Все блюда и акции собраны в одном месте! Вы также можете легко запросить счет, позвать официанта или кальянщика, а также сделать дополнительный заказ.
Узнайте: Почему QR-меню лучше привычного бумажного?