QR-код меню для ресторанов, кальянных и кафе

Электронное QR меню продает больше. Фотографии блюд, представленные в меню, вызывают желание попробовать их и способствуют увеличению среднего чека. Проще и быстрее сделать заказ с помощью электронного QR-меню, что позволяет гостям быстрее определиться с выбором и совершить более выгодную для заведения покупку.

Гость может выбрать блюда для заказа, после чего обсудить их с официантом.

QR-коды, ведущие на меню ресторана, могут быть использованы в социальных сетях, таргетированной рекламе, мессенджерах, картах и других сервисах.

QR-меню позволяет гостям быстрее ознакомиться с полной информацией о блюдах и формировать список заказов заранее, что ускоряет процесс и позволяет сделать более осознанный заказ. Кроме того, сумма к оплате известна заранее, что удобно для гостей, а также гости могут изучить меню даже дома.

QR-меню доступно в неограниченном количестве и не ограничено одновременным просмотром, в отличие от обычного меню, которое может быть занято другими гостями.

Если изменится цена или список блюд в обычном меню, то его нужно будет заказывать заново в полиграфии, в то время как QR-меню можно легко изменять с любого компьютера или даже смартфона. Дополнительно, имеется возможность быстро включать и выключать определенные блюда.

Создание QR-меню стоит дешевле, чем его печать, так как стоимость полиграфии возрастает, а требования к фотографиям для печати могут привести к дополнительным затратам на фотосъемку.

Как ваше меню отличается от тех, что создаются на Tilda или Wix?

Мы специализируемся на создании сервиса исключительно для кафе и ресторанов, что позволяет учитывать все тонкости, важные как для гостей, так и для заведений, которые могут быть упущены универсальными конструкторами сайтов, такими как Tilda или Wix. Мы не используем никакие готовые конструкты сайтов, а наш QR-меню полностью разработан внутри нашей компании.

Рекомендуется ли загружать фотографии блюд?

Конечно, мы рекомендуем добавлять фотографии блюд в меню. Исследования показывают, что наличие фотографий существенно увеличивает интерес гостей к блюдам и способствует более полному заказу. Мы также рекомендуем стараться делать качественные фотографии, но если нет возможности, то даже снимки на телефон будут полезны для привлечения внимания.

Мне нужен свой сайт, чтобы создать QR-меню?

Вам не обязательно иметь свой собственный сайт, чтобы использовать QR-меню. Мы создаем сайт QR-меню для вас после регистрации в нашей системе. Если у вас уже есть свой сайт, вы можете разместить ссылку на сайт с QR-меню на своем сайте.

Если вы изменили меню, то необходимо ли менять QR-код?

Не нужно изменять QR-код, даже если вы обновили все блюда в своем меню. Код останется тем же самым.

Можно ли нам самим внести изменения в меню?

Да, конечно. Вы сможете самостоятельно добавлять, редактировать, скрывать и удалять как разделы, так и позиции в меню. Процесс редактирования настолько простой, что справится даже тот, кто не имеет большого опыта работы с компьютером.