QR-код меню для ресторанов, кальянных и кафе
Запустите электронное меню через QR-код всего за один час
- Меняйте цены в своем меню хоть каждый день
- Добавляйте ингредиенты вашим блюдам
- Загрузите большие фотографии, побуждающие аппетит
- Добавьте подробное описание блюд
- Гости чаще, быстрее и в большем объеме делают заказы, когда они сами выбирают блюда
- Ваши расходы сокращаются, а средний чек увеличивается
- Вызов официанта в заведении
- Бронирование столиков онлайн
- Возможность оставить отзыв для руководства
Какие преимущества?
С чего начать?
- Регистрируйтесь на Fstoree.
- Добавляйте свои блюда в меню, не забывайте загружать фото и описания.
- Запускайте бесконтактное меню. QR-код для доступа к меню будет доступен в вашем профиле на Fstoree. Распечатайте его и разместите в своем заведении.
- Клиент сканирует QR-код меню ресторана.
- Выбирает из блюд те, которые ему нравятся.
- Проверяет свой заказ, перейдя в корзину.
- Вызывает официанта для оформления заказа.
Частые вопросы
Как ваше меню отличается от тех, что создаются на Tilda или Wix?
Мы специализируемся на создании сервиса исключительно для кафе и ресторанов, что позволяет учитывать все тонкости, важные как для гостей, так и для заведений, которые могут быть упущены универсальными конструкторами сайтов, такими как Tilda или Wix. Мы не используем никакие готовые конструкты сайтов, а наш QR-меню полностью разработан внутри нашей компании.
Рекомендуется ли загружать фотографии блюд?
Конечно, мы рекомендуем добавлять фотографии блюд в меню. Исследования показывают, что наличие фотографий существенно увеличивает интерес гостей к блюдам и способствует более полному заказу. Мы также рекомендуем стараться делать качественные фотографии, но если нет возможности, то даже снимки на телефон будут полезны для привлечения внимания.
Мне нужен свой сайт, чтобы создать QR-меню?
Вам не обязательно иметь свой собственный сайт, чтобы использовать QR-меню. Мы создаем сайт QR-меню для вас после регистрации в нашей системе. Если у вас уже есть свой сайт, вы можете разместить ссылку на сайт с QR-меню на своем сайте.
Если вы изменили меню, то необходимо ли менять QR-код?
Не нужно изменять QR-код, даже если вы обновили все блюда в своем меню. Код останется тем же самым.
Можно ли нам самим внести изменения в меню?
Да, конечно. Вы сможете самостоятельно добавлять, редактировать, скрывать и удалять как разделы, так и позиции в меню. Процесс редактирования настолько простой, что справится даже тот, кто не имеет большого опыта работы с компьютером.