Создайте готовое онлайн-меню для кафе с возможностью заказа
- Запустите прием онлайн-заказов на доставку еды и вынос без дополнительных комиссий для агрегаторов
- Воспользуйтесь дополнительными функциями, такими как бронирование столиков, вызов официанта, скидки на доставку и вынос, чтобы привлечь больше клиентов
- Продвигайте свой бизнес в Интернете всего за $15 в месяц
- Fstoree поможет открыть доставку еды без стартовых вложений за 1 день
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Расширьте возможности онлайн-меню вашего кафе
Предоставьте клиенту разные варианты получения заказа.
Вы можете оставить один вариант для клиента или дать ему возможность выбора.
- Используйте модификаторы для компоновки блюд по своему вкусу
- Предоставьте своим клиентам возможность онлайн-бронирования столиков в вашем заведении
- Позвольте клиенту вызвать официанта в ресторане одним нажатием
- Разрешите вашим гостям делиться своим мнением и оставлять отзывы для руководства вашего заведения
- Установите рекламный баннер или текст рекламной с акцией
Стоимость онлайн меню для кафе от Fstoree
$15 / месяц (14 дней бесплатно)
$10 / месяц (При оплате за год)
Присоединяйтесь к нам сегодня
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В современном ресторанном бизнесе важно быть на шаг впереди конкурентов и предлагать клиентам удобные и инновационные решения. Одним из таких решений является внедрение онлайн-меню с возможностью заказа. Это новая эра, которая меняет способ, которым рестораны предлагают свои блюда и обслуживают своих клиентов. Платформа Fstoree помогает ресторанам создать эффективное онлайн-меню с возможностью заказа и предлагает целый ряд преимуществ.
Онлайн-меню с возможностью заказа предоставляет клиентам удобный способ выбрать и заказать блюда прямо со своего мобильного устройства или компьютера. Больше нет необходимости ждать официанта или перелистывать тяжелые бумажные меню. Клиенты могут легко просмотреть все блюда, ознакомиться с их описаниями и фотографиями, выбрать опции и добавки, а затем сделать заказ всего несколькими нажатиями.
Онлайн-меню на платформе Fstoree предоставляет ресторанам гибкость в управлении и обновлении меню. Рестораны могут легко добавлять новые блюда, удалять непопулярные позиции, изменять цены или акции, а также обновлять информацию о наличии товаров в режиме реального времени. Это позволяет ресторанам быстро реагировать на изменения спроса, сезонные предпочтения клиентов и внедрять новые идеи.
Внедрение онлайн-меню с функцией заказа на платформе Fstoree помогает ресторанам увеличить свою прибыль и повысить лояльность клиентов. Благодаря удобству использования и быстрому процессу заказа, клиенты склонны заказывать больше и чаще. Онлайн-меню также позволяет ресторанам предлагать специальные предложения, акции и скидки, что стимулирует повторные посещения и увеличивает продажи.
Ваши возможности с нами
Без дополнительных оплат, все входит в единый тариф
на доставку
на самовывоз
со смартфона
забронировать стол