Создайте готовое онлайн-меню для кафе с возможностью заказа

Онлайн меню уже готово. Просто добавьте свои блюда и начните принимать заказы!

  • Запустите прием онлайн-заказов на доставку еды и вынос без дополнительных комиссий для агрегаторов
  • Воспользуйтесь дополнительными функциями, такими как бронирование столиков, вызов официанта, скидки на доставку и вынос, чтобы привлечь больше клиентов
  • Продвигайте свой бизнес в Интернете всего за $15 в месяц
  • Fstoree поможет открыть доставку еды без стартовых вложений за 1 день
  • Просто попробуйте наши услуги и убедитесь в их эффективности

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Fstoree - The food delivery website is ready.

Расширьте возможности онлайн-меню вашего кафе

Fstoree - Menu with interactive photos
Меню с интерактивными фотографиями
Добавляйте собственные аппетитные фотографии в стильное онлайн меню и восхищайте гостей.
Навынос, с собой или доставка

Предоставьте клиенту разные варианты получения заказа.

Вы можете оставить один вариант для клиента или дать ему возможность выбора.

Fstoree - Takeaway, to-go or delivery
Fstoree - Increasing average check
Повышение среднего чека
Добавьте платные модификаторы к блюдам и список рекомендуемых позиций в онлайн меню. Это увеличит общую стоимость заказа.
Уведомления в Telegram
Система уведомлений в Telegram позволяет вам следить за заявками в реальном времени и быть всегда на связи с вашими клиентами.
Система уведомлений в Telegram в онлайн-меню
Система уведомлений в Telegram в онлайн-меню
Дополнительные возможности онлайн-меню от Fstoree

  • Используйте модификаторы для компоновки блюд по своему вкусу
  • Предоставьте своим клиентам возможность онлайн-бронирования столиков в вашем заведении
  • Позвольте клиенту вызвать официанта в ресторане одним нажатием
  • Разрешите вашим гостям делиться своим мнением и оставлять отзывы для руководства вашего заведения
  • Установите рекламный баннер или текст рекламной с акцией

Стоимость онлайн меню для кафе от Fstoree

Мы не берем процент с каждого заказа при организации доставки еды в вашем ресторане или кафе. Вы платите только за выбранный тариф.

$15 / месяц (14 дней бесплатно)

$10 / месяц (При оплате за год)

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Онлайн меню для демонстрации нашего продукта

Хотите познакомиться с полным функционалом организации доставки еды в ресторанах и кафе?

Посетите наш демо-сайт, где вы сможете взаимодействовать со всеми доступными функциями, просто нажав на кнопки (меню откроется в новом окне).

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Fstoree - The food delivery website is ready.

В современном ресторанном бизнесе важно быть на шаг впереди конкурентов и предлагать клиентам удобные и инновационные решения. Одним из таких решений является внедрение онлайн-меню с возможностью заказа. Это новая эра, которая меняет способ, которым рестораны предлагают свои блюда и обслуживают своих клиентов. Платформа Fstoree помогает ресторанам создать эффективное онлайн-меню с возможностью заказа и предлагает целый ряд преимуществ.

Удобство для клиентов:

Онлайн-меню с возможностью заказа предоставляет клиентам удобный способ выбрать и заказать блюда прямо со своего мобильного устройства или компьютера. Больше нет необходимости ждать официанта или перелистывать тяжелые бумажные меню. Клиенты могут легко просмотреть все блюда, ознакомиться с их описаниями и фотографиями, выбрать опции и добавки, а затем сделать заказ всего несколькими нажатиями.

Гибкость и обновляемость:

Онлайн-меню на платформе Fstoree предоставляет ресторанам гибкость в управлении и обновлении меню. Рестораны могут легко добавлять новые блюда, удалять непопулярные позиции, изменять цены или акции, а также обновлять информацию о наличии товаров в режиме реального времени. Это позволяет ресторанам быстро реагировать на изменения спроса, сезонные предпочтения клиентов и внедрять новые идеи.

Увеличение прибыли и лояльности клиентов:

Внедрение онлайн-меню с функцией заказа на платформе Fstoree помогает ресторанам увеличить свою прибыль и повысить лояльность клиентов. Благодаря удобству использования и быстрому процессу заказа, клиенты склонны заказывать больше и чаще. Онлайн-меню также позволяет ресторанам предлагать специальные предложения, акции и скидки, что стимулирует повторные посещения и увеличивает продажи.

Ваши возможности с нами

Без дополнительных оплат, все входит в единый тариф

Прием заказов
на доставку
бесплатно
Прием заказов
на самовывоз
бесплатно
Вызов официанта
со смартфона
бесплатно
Возможность
забронировать стол
бесплатно
Адаптивное онлайн меню
бесплатно
Уведомление в Telegram
бесплатно
Создание QR-кода
бесплатно
Слайдер для блюд
бесплатно
Выбор цвета шаблона онлайн меню
бесплатно
Шаблон меню с фото и без
бесплатно
Модификаторы для блюда
бесплатно