Создайте свой собственный мини интернет-магазин и начните зарабатывать деньги уже сегодня!
Мини интернет-магазины - это новый тренд, который позволяет предпринимателям начать свой бизнес без значительных затрат времени и денег. Вы можете запустить свой магазин за несколько дней без необходимости обладать техническими знаниями или нанимать программистов.
Создание мини интернет-магазина дает вам свободу выбора узкой ниши товаров или услуг, что позволяет вам сосредоточиться на предоставлении лучшего качества и лучшего обслуживания вашим клиентам. Это может привести к более высокой лояльности клиентов и увеличению прибыли.
Стильный дизайн
Выберите цветовую схему, подходящую под вашу тематику. Меняйте цвет одним кликом. Хоть каждый день.
Сколько стоит QR-меню от Fstoree
Мы не берем процент с каждого заказа при организации доставки еды в вашем ресторане или кафе. Вы платите только за выбранный тариф.
$15 / месяц (14 дней бесплатно)
$10 / месяц (При оплате за год)
Присоединяйтесь к нам сегодня
Запустите свой мини интернет-магазин уже сегодня и начните зарабатывать деньги с помощью вашего собственного бизнеса!