Примеры QR-меню, мини интернет-магазинов

Позвать официанта Бронь стола Отправить сообщение Доставка с собой В заведении Продукты с модификаторами

Полный функционал для вашего ресторана, включая онлайн-меню с возможностью заказа.

Смотреть пример

Создайте стильный QR-код с ссылкой на ваше QR-меню, сайт доставки или мини-интернет-магазин.

Наш функционал включает в себя все, что вам нужно для вашего ресторана, начиная от онлайн-меню и заканчивая возможностями заказа к столу, выноса еды, своей доставки, обслуживания в номерах, сбора отзывов и системы бронирования столов.

QR-меню с простым и элегантным дизайном, без функционала для размещения заказов.

Смотреть пример

Еще примеры онлайн меню

Caucasus Tavern
Restobar ~НЕ МОЖЕТ БЫТЬ~ Chef`s Flair
Lendore Restaurant
Mixed media art
Погрузитесь в функциональность и удобство использования платформы Fstoree. Подготовьтесь к повышению эффективности управления вашим рестораном или кафе с помощью наших инновационных решений, открыв новый уровень возможностей.