Примеры QR-меню, мини интернет-магазинов
Позвать официанта Бронь стола Отправить сообщение Доставка с собой В заведении Продукты с модификаторами
Полный функционал для вашего ресторана, включая онлайн-меню с возможностью заказа.Смотреть пример
Создайте стильный QR-код с ссылкой на ваше QR-меню, сайт доставки или мини-интернет-магазин.
Наш функционал включает в себя все, что вам нужно для вашего ресторана, начиная от онлайн-меню и заканчивая возможностями заказа к столу, выноса еды, своей доставки, обслуживания в номерах, сбора отзывов и системы бронирования столов.
QR-меню с простым и элегантным дизайном, без функционала для размещения заказов.Смотреть пример