Создайте QR-код меню, сайт для приема заказов на доставку еды и товаров

Без стартовых вложений, комиссии агрегаторам и установки приложения. Чтобы сделать сайт для кафе/кальянной/ресторана, QR-меню, мини интернет-магазин для продажи любых товаров, вам потребуется всего один день и минимум усилий.

Приведите ваш бизнес к новому уровню, перенеся его в онлайн, увеличив объем продаж и умножив прибыль.

Мы помогаем кафе и ресторанам достичь успеха в онлайн-бизнесе.

Онлайн-меню с заказом
QR меню
Мини интернет-магазин
Создайте QR-код меню и сайт для приема заказов на доставку еды

Как мы можем помочь вашему заведению успешно развиваться

Создание QR-меню для вашего кафе или сайта для приема заказов стало быстрым и простым с нашим функционалом. Зарегистрируйтесь и начните использовать уже сегодня!
QR-код меню для кафе и ресторанов
  • Доступно по QR-коду и ссылке
  • Не требует установки приложения для меню
  • Большие фотографии и подробное описание блюд
  • Увеличение среднего чека
  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Резервации столов
  • Заказы к столу
  • Вызов официанта
Узнать про QR меню

Оплата за использование QR-меню

При оплате за месяц

$15

Оплата производится за месяц
Общая стоимость: $15
При оплате за год

$10

Оплата производится за год
Общая стоимость: $120

14 дней бесплатно

Вы можете бесплатно опробовать наш сервис QR-меню и принять решение, нравится ли он вам или нет.
Попробовать

Переведите свой ресторан в онлайн за считанные минуты

Вы можете настроить свое меню в несколько кликов. Просто введите цены и описание меню.

Нет времени?

Мы сделаем это за вас. Чтобы начать, просто отправьте свое меню в Telegram или WhatsApp в редактируемом формате для удобного копирования и вставки. Не забудьте отправить фотографии еды, обложку вашего заведения, если они доступны, чтобы помочь нашей команде дизайнеров.

Как это работает?

1.
Гость открывает меню по QR-коду
2.
Выбирает блюда по онлайн-меню
3.
Отправляет заказ или вызывает официанта одной кнопкой
4.
Официант получает уведомление в Телеграм
5.
Гость быстро получает свой заказ

Выгоды и эффекты

Для ресторана

Высокая конверсия

Повышение среднего чека от 10-25% благодаря рекомендациям, кросс-продажам, стимулированию через наглядные спецпредложения и временные акции.

Снижение издержек

Постоянные расходы на обновление меню (верстка, фото, дизайн, печать и др) полностью исключаются. Менять тему меню, вводить новые блюда, запускать акции можно моментально и без затрат!

Легкое администрирование

Любой сотрудник ресторана, включая возможность использования смартфона в режиме онлайн, может вносить изменения в меню. Добавление нового блюда в меню стало таким же простым, как размещение поста в Instagram!

Онлайн-заказ

Функционал электронного меню позволяет оформлять заказ на вынос и доставку еды без посредников и агрегаторов. Онлайн-заказы без службы доставки и комиссий!

Обратная связь

Данные о качестве обслуживания, оценка блюд, отзывы и другие показатели. Достоверная информация о предпочтениях посетителей и работе ресторана для повышения лояльности аудитории.

Отсутствие рисков

Получите 14 дней бесплатного сервиса. Вы сможете протестировать возможности нашего меню, получить отклик и узнать мнение ваших клиентов.
Для гостя

Бесконтактное меню

QR-меню – неотъемлемые атрибуты ресторана и проявление заботы о гостях. Берегите здоровье - пользуйтесь личным электронным меню в вашем смартфоне!

Интерактивное меню

Практичное меню с категориями, удобной навигацией и дружественным интерфейсом, позволяющим просматривать фотографии, состав, описание и многое другое. Меню, доступное мгновенно, без необходимости просить или ждать - оно всегда под рукой!

Вызов официанта

Меню с двусторонней связью позволяет вызывать официанта кнопкой в меню. Голодны или спешите? Жмите на кнопку!

Онлайн-сервисы

Заказать столик, сделать предзаказ или оформить доставку можно в дороге. Без звонков и всяких там «оставайтесь на линии»!

Финансовая выгода онлайн меню

+20%
Уменьшив время, затрачиваемое на поиск и ожидание официанта, вы повысите скорость обслуживания столов, а следовательно, и общее количество заказов. Это особенно важно во время пиковой загруженности и периодов повышенного посещения.
+15%
Меню является мощным средством продаж наряду с обслуживанием официанта. Привлекательное меню с крупными фотографиями и подробными описаниями способствует увеличению числа заказов. Статистика заведений показывает, что с использованием QR-меню средний чек увеличивается на 15%.
+30%
Привлекайте постоянных клиентов, которые предпочитают осуществлять все операции с помощью смартфона. Предоставьте им возможность просмотра меню и размещения заказа прямо на своем мобильном телефоне.

QR-меню удобно использовать для:

Фастфуд
Ресторан
Бар
Кальянная
Отель