Создайте QR-код меню, сайт для приема заказов на доставку еды и товаров
Без стартовых вложений, комиссии агрегаторам и установки приложения. Чтобы сделать сайт для кафе/кальянной/ресторана, QR-меню, мини интернет-магазин для продажи любых товаров, вам потребуется всего один день и минимум усилий.
Приведите ваш бизнес к новому уровню, перенеся его в онлайн, увеличив объем продаж и умножив прибыль.
Мы помогаем кафе и ресторанам достичь успеха в онлайн-бизнесе.
Как мы можем помочь вашему заведению успешно развиваться
Создание QR-меню для вашего кафе или сайта для приема заказов стало быстрым и простым с нашим функционалом. Зарегистрируйтесь и начните использовать уже сегодня!
- Доступно по QR-коду и ссылке
- Не требует установки приложения для меню
- Большие фотографии и подробное описание блюд
- Увеличение среднего чека
- Интуитивно понятный интерфейс
- Резервации столов
- Заказы к столу
- Вызов официанта
Оплата за использование QR-меню
При оплате за месяц
Общая стоимость: $15
$15Оплата производится за месяц
Общая стоимость: $15
При оплате за год
Общая стоимость: $120
$10Оплата производится за год
Общая стоимость: $120
14 дней бесплатно
Вы можете бесплатно опробовать наш сервис QR-меню и принять решение, нравится ли он вам или нет.Попробовать
Переведите свой ресторан в онлайн за считанные минуты
Вы можете настроить свое меню в несколько кликов. Просто введите цены и описание меню.
Нет времени?
Мы сделаем это за вас. Чтобы начать, просто отправьте свое меню в Telegram или WhatsApp в редактируемом формате для удобного копирования и вставки. Не забудьте отправить фотографии еды, обложку вашего заведения, если они доступны, чтобы помочь нашей команде дизайнеров.
Как это работает?
1.
Гость открывает меню по QR-коду
2.
Выбирает блюда по онлайн-меню
3.
Отправляет заказ или вызывает официанта одной кнопкой
4.
Официант получает уведомление в Телеграм
5.
Гость быстро получает свой заказ
Выгоды и эффекты
Для ресторана
Высокая конверсия
Повышение среднего чека от 10-25% благодаря рекомендациям, кросс-продажам, стимулированию через наглядные спецпредложения и временные акции.
Снижение издержек
Постоянные расходы на обновление меню (верстка, фото, дизайн, печать и др) полностью исключаются. Менять тему меню, вводить новые блюда, запускать акции можно моментально и без затрат!
Легкое администрирование
Любой сотрудник ресторана, включая возможность использования смартфона в режиме онлайн, может вносить изменения в меню. Добавление нового блюда в меню стало таким же простым, как размещение поста в Instagram!
Онлайн-заказ
Функционал электронного меню позволяет оформлять заказ на вынос и доставку еды без посредников и агрегаторов. Онлайн-заказы без службы доставки и комиссий!
Обратная связь
Данные о качестве обслуживания, оценка блюд, отзывы и другие показатели. Достоверная информация о предпочтениях посетителей и работе ресторана для повышения лояльности аудитории.
Отсутствие рисков
Получите 14 дней бесплатного сервиса. Вы сможете протестировать возможности нашего меню, получить отклик и узнать мнение ваших клиентов.
Для гостя
Бесконтактное меню
QR-меню – неотъемлемые атрибуты ресторана и проявление заботы о гостях. Берегите здоровье - пользуйтесь личным электронным меню в вашем смартфоне!
Интерактивное меню
Практичное меню с категориями, удобной навигацией и дружественным интерфейсом, позволяющим просматривать фотографии, состав, описание и многое другое. Меню, доступное мгновенно, без необходимости просить или ждать - оно всегда под рукой!
Вызов официанта
Меню с двусторонней связью позволяет вызывать официанта кнопкой в меню. Голодны или спешите? Жмите на кнопку!
Онлайн-сервисы
Заказать столик, сделать предзаказ или оформить доставку можно в дороге. Без звонков и всяких там «оставайтесь на линии»!
Финансовая выгода онлайн меню
+20%
Уменьшив время, затрачиваемое на поиск и ожидание официанта, вы повысите скорость обслуживания столов, а следовательно, и общее количество заказов. Это особенно важно во время пиковой загруженности и периодов повышенного посещения.
+15%
Меню является мощным средством продаж наряду с обслуживанием официанта. Привлекательное меню с крупными фотографиями и подробными описаниями способствует увеличению числа заказов. Статистика заведений показывает, что с использованием QR-меню средний чек увеличивается на 15%.
+30%
Привлекайте постоянных клиентов, которые предпочитают осуществлять все операции с помощью смартфона. Предоставьте им возможность просмотра меню и размещения заказа прямо на своем мобильном телефоне.
QR-меню удобно использовать для:
Фастфуд
Ресторан
Бар
Кальянная
Отель