Создайте QR-код меню, сайт для приема заказов на доставку еды и товаров

Без стартовых вложений, комиссии агрегаторам и установки приложения. Чтобы сделать сайт для кафе/кальянной/ресторана, QR-меню, мини интернет-магазин для продажи любых товаров, вам потребуется всего один день и минимум усилий.

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