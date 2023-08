Menu QR code pour les restaurants, les salons de narguilé et les cafés

Un menu QR électronique se vend mieux. Les photos des plats présentés dans le menu suscitent l'envie de les essayer et contribuent à augmenter le montant moyen de la commande. Il est plus facile et plus rapide de passer une commande à l'aide d'un menu électronique QR, ce qui permet aux clients de prendre une décision plus rapidement et de réaliser un achat plus rentable pour l'établissement.

Lancez un menu électronique via un code QR en seulement une heure.

Menu délicieux Modifiez les prix de votre menu au moins chaque jour

Ajoutez des ingrédients à vos plats

Téléchargez de grandes photos stimulant l'appétit

Ajoutez des descriptions détaillées de plats La commande de nourriture devient encore plus pratique grâce à une interface simple et intuitive.

Liste des plats à commander Le client peut sélectionner des plats à commander, puis les discuter avec le serveur. Les clients passent plus fréquemment, rapidement et en plus grande quantité de commandes lorsqu'ils choisissent eux-mêmes les plats.

Vos dépenses sont réduites et le ticket moyen augmente

Fonctionnalité exclusive Appeler un serveur dans l'établissement

Réservation de table en ligne

Possibilité de laisser un commentaire pour la direction La commande de nourriture devient encore plus pratique grâce à une interface simple et intuitive.

Quels sont les avantages?

Coût bas La création d'un menu QR est moins chère que son impression, car le coût de l'impression augmente et les exigences de photo pour l'impression peuvent entraîner des coûts supplémentaires pour la photographie. Modifications rapides et gratuites Si le prix ou la liste des plats dans un menu ordinaire change, il devra être réimprimé, tandis qu'un menu QR peut être facilement modifié à partir de n'importe quel ordinateur ou même smartphone. De plus, il est possible d'allumer et d'éteindre rapidement certains plats. Ne s'use pas Le menu QR n'est pas sujet à l'usure, les pages restent toujours propres, les photos - vives et à jour. Disponible en toute quantité Le menu QR est disponible en quantité illimitée et n'est pas limité par une visualisation simultanée, contrairement à un menu ordinaire qui peut être occupé par d'autres clients. Navigation pratique Navigation plus pratique - toutes les sections du menu sont visibles, ce qui vous permet de faire défiler rapidement jusqu'à la section souhaitée. Nécessite moins de serveurs Le menu QR permet aux clients de passer en revue rapidement les informations complètes sur les plats et de constituer une liste de commandes à l'avance, ce qui accélère le processus et permet une commande plus consciente. De plus, le montant total à payer est connu à l'avance, ce qui est pratique pour les clients, et ils peuvent même étudier le menu chez eux. L'audience potentielle des clients s'élargit Les codes QR menant à un menu de restaurant peuvent être utilisés dans les réseaux sociaux, la publicité ciblée, les messagers, les cartes et autres services.

Par où commencer?

Pour vous Inscrivez-vous sur Fstoree.

Ajoutez vos plats au menu, n'oubliez pas de télécharger des photos et des descriptions.

Lancez un menu sans contact. Le code QR pour accéder au menu sera disponible dans votre profil sur Fstoree. Imprimez-le et affichez-le dans votre établissement. Pour vos visiteurs Le client scanne le code QR du menu du restaurant.

Sélectionne les plats qu'il aime dans le menu.

Vérifie leur commande en accédant au panier.

Appelle le serveur pour passer la commande.

Questions fréquemment posées